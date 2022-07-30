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На Донбассе десантники сбили из ПЗРК "Игла" штурмовик Су-25 российских оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 11:56
На Донбассе десантники сбили из ПЗРК
Штурмовик Су-25 (Фото: EPA)

В Донецкой области украинские десантники сбили штурмовик Су-25 российских оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада.

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Украинские воины сбили бронированный самолет оккупантов 29 июня. Стоимость такого штурмовика составляет ориентировочно $11 млн.

СПРАВКА. Су-25 эксплуатируются с начала 80-х годов. Их основная задача – поддержка сухопутных сил над полем боя и уничтожение объектов противника. Штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армий.

Читайте также: Жест доброй воли. Оккупанты атаковали сами себя вертолетами, потом сбили свой Ка-52 – ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
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