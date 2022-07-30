На Донбассе десантники сбили из ПЗРК "Игла" штурмовик Су-25 российских оккупантов
30.07.2022, 11:56
Штурмовик Су-25 (Фото: EPA)
В Донецкой области украинские десантники сбили штурмовик Су-25 российских оккупантов из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла". Об этом сообщила 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада.
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Украинские воины сбили бронированный самолет оккупантов 29 июня. Стоимость такого штурмовика составляет ориентировочно $11 млн.
СПРАВКА. Су-25 эксплуатируются с начала 80-х годов. Их основная задача – поддержка сухопутных сил над полем боя и уничтожение объектов противника. Штурмовики находятся на вооружении как украинской, так и российской армий.
- 17 июля Национальная гвардия сообщила, что один из ее военнослужащих с начала полномасштабной войны сбил уже шесть российских самолетов и одну крылатую ракету.
- 24 июля украинские десантно-штурмовые войска сбили российский штурмовик Су-25.
- 25 июля десантники сбили российский штурмовой вертолет Ка-52 "Аллигатор".
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