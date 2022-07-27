UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Жест доброй воли. Оккупанты атаковали сами себя вертолетами, потом сбили свой Ка-52 – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 01:38
Жест доброй воли. Оккупанты атаковали сами себя вертолетами, потом сбили свой Ка-52 – ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

26 июля российский оккупанты дружественным огнем обстреляли собственные позиции, а потом уничтожили собственный вертолет Ка-52. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Жест доброй воли" от оккупантов. За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим", – говорится в сообщении Генштаба.

Возвращаясь с задания, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь расчетов противовоздушной обороны российских войск.

"Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль...", – сообщили украинские военные.

Читайте также: Дружественный огонь: Оккупанты под Нескучным "демилитаризовали" свои же позиции из РСЗО

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дружественный обстрел потери врага ка-52 вертолет
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 