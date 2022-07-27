Жест доброй воли. Оккупанты атаковали сами себя вертолетами, потом сбили свой Ка-52 – ВСУ

26 июля российский оккупанты дружественным огнем обстреляли собственные позиции, а потом уничтожили собственный вертолет Ка-52. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины.

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"Жест доброй воли" от оккупантов. За прошедшие сутки три российских Ка-52 на Херсонщине намеревались атаковать наши подразделения, но... нанесли удар по своим", – говорится в сообщении Генштаба.

Возвращаясь с задания, вертолеты оккупантов попали под "дружественный" огонь расчетов противовоздушной обороны российских войск.

"Российская ПВО никогда не отличалась точностью, поэтому захватчики сбили всего один свой ударный Ка-52 из трех. А жаль...", – сообщили украинские военные.

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Наталия Медведева

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