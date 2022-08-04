Беларусь проверяет спецназ, Россия неуспешно наступала на Донбассе – сводка Генштаба ВСУ

Армия России провела ряд неуспешных наступлений на Донбассе и пытается наступать под Харьковом, Беларусь проверяет боеготовность спецназа. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Север

Волынское и Полесское направления – войска Беларуси усиленно охраняют границу в Брестской и Гомельской областях, в частях сил спецопераций проводится проверка боеготовности. Северское – РФ обстреляла из артиллерии районы Медведевки Черниговской области, Краснополья и Мирополья Сумской.

Харьковское направление

Враг бил из танков и артиллерии в районах Харькова, Дементиевки, Старого Салтова, Коробочкино и других населенных пунктов. Попробовал наступать в направлении Байрак-Гусаровка, боевые действия продолжаются.

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Донбасс

Славянское – РФ обстреливала в районе ряда населенных пунктов, попыталась продвинуться в направлении Довгеньке-Богородичное, получила отпор и отошла. Краматорское – оккупанты обстреливали возле ряда населенных пунктов, нанесли авиаудар у Спорного. Вели наступательный бой в направлении Яремовка-Долина, успеха не имели и отошли.

Бахмутское – враг обстреливал из артиллерии, нанес авиаудары возле Яковлевки, Соледара и Кодемы. Оккупанты безуспешно пытались улучшить тактическое положение и отошли на направлениях Стряповка-Соледар, Доломитное-Травневое, Видродження-Вершина, Покровское-Бахмут, Васильевка-Яковлевка, Семигорье-Вершина. РФ ведет наступательные действия в направлении Новолуганское-Кодема, боевые действия продолжаются.

Авдеевское – РФ обстреляла районы Песков, Пречистовки и других населенных пунктов. Враг вел штурмовые действия в направлениях Лозовое-Пески, Веселое-Пески, отошел без успеха. Новопавловское и Запорожское – РФ била из артиллерии и танков, нанесла авиаудар у Новополя, продолжются боевые действия в направлении Александровка-Марьинка.

Юг

На Южнобугском – РФ била из танков и артиллерии в районах Николаева, Прибужского и еще 25 населенных пунктов, ведет аэроразведку. В море – два носителя крылатых ракет.

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Марк Сировой

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