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Харьков. Россияне запугивают повторным наступлением и могут усилить ракетные удары – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 11:50
Харьков. Россияне запугивают повторным наступлением и могут усилить ракетные удары – ОВА - Фото
Олег Синегубов (фото - Олег Синегубов, Facebook)

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что в ближайшее время российские оккупанты могут усилить ракетные удары. Также он уверяет, что в случае попыток россиян возобновить наступление на Харьков "их ждет фиаско".

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"Есть информация, что в ближайшие дни враг усилит ракетные удары по городу Харькову и районам области. Поэтому прошу жителей Харьковской области не пренебрегать сигналами тревоги, без крайней необходимости не находиться на улице, а во время тревоги быть в укрытиях", – сказал Синегубов.

Он также сообщил, что в последние дни оккупанты распространяют сообщения о возможном повторном наступлении на Харьков, но уверяет: к любым действиям врага в области готовы.

"Наши защитники надежно держат оборону, не дают врагу продвинуться вперед, хоть тот и пытается. Даже попытки разведки оккупантов – неудачны. Захватчики постоянно несут потери в живой силе и технике. Мы ежедневно усиливаем фортификационные постройки и наши оборонные возможности. При попытке пойти вперед врага ждет лишь очередное фиаско и еще большие потери", – заявил глава ОВА.

Сегодня рано утром, как сообщил Синегубов, россияне ударили двумя ракетами по Харькову, а также обстреливали Чугуевский, Изюмский и Богодуховский районы области.

  • Российская армия регулярно обстреливает Харьков и Харьковскую область, однако на линии фронта на этом направлении, как сообщает Генштаб, армия РФ в основном сосредоточена на удержании занятых рубежей, а ее попытки продвинуться украинские военнослужащие пресекают и наносят потери оккупантам.

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Оксана Житнюк
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