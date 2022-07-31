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В Харькове поймали подозреваемого в корректировке российских обстрелов

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 22:50
В Харькове поймали подозреваемого в корректировке российских обстрелов - Фото
Фото: патрульная полиция Украины

Патрульная полиция задержала в Харькове мужчину, который может быть причастен к наведению огня армии России для ударов по городу. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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В телефоне задержанного, которого Белошицкий называет "подсвинком", нашли чаты с российскими номерами, куда он присылал фотографии поврежденных зданий, сделанные после обстрелов.

"Возможно, на какие же сам и наводил ракеты чертей", – написал Белошицкий.

Также в телефоне нашли фото каких-то маячков.

В Харькове поймали подозреваемого в корректировке российских обстрелов

Мужчину задержали после того, как в полицию позвонила бдительная гражданка, добавил Белошицкий.

"Помните, что враг, которому мы насыпаем, не только в форме. Мордор, как черт, может иметь разные лица и проникать в любую сферу нашего общества. Будьте бдительны", — заявил патрульный.

Обстрелы в Харькове проходят ежедневно.

Андрей Водяный
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война Харьков Алексей Белошицкий
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