В Харькове поймали подозреваемого в корректировке российских обстрелов
Патрульная полиция задержала в Харькове мужчину, который может быть причастен к наведению огня армии России для ударов по городу. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
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В телефоне задержанного, которого Белошицкий называет "подсвинком", нашли чаты с российскими номерами, куда он присылал фотографии поврежденных зданий, сделанные после обстрелов.
"Возможно, на какие же сам и наводил ракеты чертей", – написал Белошицкий.
Также в телефоне нашли фото каких-то маячков.
Мужчину задержали после того, как в полицию позвонила бдительная гражданка, добавил Белошицкий.
"Помните, что враг, которому мы насыпаем, не только в форме. Мордор, как черт, может иметь разные лица и проникать в любую сферу нашего общества. Будьте бдительны", — заявил патрульный.
Обстрелы в Харькове проходят ежедневно.
- Ночью 31 июля оккупанты обстреляли производственное здание в Немышлянском районе Харькова. Как и раньше Николаев, город начали обстреливать ракетами ПВО.
- 30 июля ночных обстрелов в Харькове было сразу два.
- 29 июля утром из России ударили по вузу в центре Харькова, разрушили также двухэтажное здание.
- 28 июля Россия обстреляла парк Горького в Харькове: там появилась воронка. Вероятно, это тоже были удары ракетами С-300.
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