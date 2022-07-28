Армия России ночью нанесла ракетный удар по парку Горького в Харькове. Мэр города Игорь Терехов опубликовал видео "прилета" и последствий.

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По словам мэра, аттракционы в парке не повреждены. Испорчены ракетным ударом хозяйственные постройки. Жертв и пострадавших нет.

На опубликованных кадрах видно, что на месте прилета образовалась глубокая воронка в газоне, повырывало маленькие елочки.

"Это ж как надо ненавидеть само понятие красота, чтоб лупить по нашему парку!" – написал Терехов.

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Марк Сировой

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