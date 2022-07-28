Россия с утра обстреляла Киевскую область. Под ударом – Вышгородский район
28.07.2022, 06:14
Армия России утром нанесла удар по Вышгородскому району Киевской области. Об этом сообщил в Telegram глава местной ОВА Алексей Кулеба.
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По его словам, был обстрелян объект инфраструктуры одной из общин района. Информация о жертвах уточняется, на месте работают все экстренные службы.
Вышгородский район расположен на север от Киева, на правом берегу Киевского водохранилища. Утром в столице трижды объявлялась воздушная тревога – с 04:09 до 05:18, с 05:37 до 06:04 и с 06:10 до 06:11.
Сейчас воздушная тревога объявлена в Киевской и ряде других областей.
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- 14 июля главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что резкий перенос боевых действий под Киев невозможен.
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