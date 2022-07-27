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Ким: ВСУ уничтожили часть С-300, которыми били по Николаеву. Скоро будут еще результаты

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 13:15
Ким: ВСУ уничтожили часть С-300, которыми били по Николаеву. Скоро будут еще результаты - Фото
Виталий Ким (скриншот видео Media Center Ukraine)

Силы обороны Украины уничтожили часть установок ПВО С-300, которые армия России из-за дефицита ракет использовала для ударов по Николаеву. Об этом на брифинге в Украинском медиацентре рассказал глава местной ОВА Виталий Ким.

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"Обстреливают нас каждый день уже пятую неделю. Была уничтожена батарея или дивизион С-300. И мы знаем, где еще находятся эти С-300, которые подвезли, и сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, ВСУ продвигаются", – рассказал он.

Ким ожидает, что украинским силам в ближайшую неделю или две удастся добраться и до новых установок, которыми обстреливают Николаев.

"С самолетами, которые используют ракеты "воздух-земля", мы мало что можем сделать, кроме ПВО. Об этом ничего не могу сказать. А что касается наземных установок, то думаю, неделя-две – и будут тоже результаты", – подытожил глава ОВА.

  • Эксперты британской разведки говорят, что удары переделанными ракетами класса "воздух-воздух" из С-300 по наземным целям могут привести к большим жертвам среди мирного населения, поскольку такие ракеты менее точны.

Читайте также: В Николаевскую область вернулся генерал Марченко. Ким рассказал, какие у него задачи

Марк Сировой
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ВСУ С-300 Николаев обстрелы ракеты армия рф виталий ким
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