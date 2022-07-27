Ким: ВСУ уничтожили часть С-300, которыми били по Николаеву. Скоро будут еще результаты

Силы обороны Украины уничтожили часть установок ПВО С-300, которые армия России из-за дефицита ракет использовала для ударов по Николаеву. Об этом на брифинге в Украинском медиацентре рассказал глава местной ОВА Виталий Ким.

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"Обстреливают нас каждый день уже пятую неделю. Была уничтожена батарея или дивизион С-300. И мы знаем, где еще находятся эти С-300, которые подвезли, и сейчас обстреливают Николаев. Мы над этим работаем, ВСУ продвигаются", – рассказал он.

Ким ожидает, что украинским силам в ближайшую неделю или две удастся добраться и до новых установок, которыми обстреливают Николаев.

"С самолетами, которые используют ракеты "воздух-земля", мы мало что можем сделать, кроме ПВО. Об этом ничего не могу сказать. А что касается наземных установок, то думаю, неделя-две – и будут тоже результаты", – подытожил глава ОВА.

Эксперты британской разведки говорят, что удары переделанными ракетами класса "воздух-воздух" из С-300 по наземным целям могут привести к большим жертвам среди мирного населения, поскольку такие ракеты менее точны.

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Марк Сировой

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