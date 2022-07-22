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Россия все чаще бьет переделанными ракетами ПВО по наземным целям – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
22.07.2022, 09:51
Россия все чаще бьет переделанными ракетами ПВО по наземным целям – разведка Британии - Фото
Запуск ракеты С-300 (фото - ЕРА)

Армия России все чаще использует переделанные ракеты противовоздушной обороны для ударов по наземным целям. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на выводы своей разведки.

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Там напомнили, что на днях армия РФ ударила семью ракетами ПВО по инфраструктуре и складам в Николаеве. По словам разведчиков, Россия увеличила использование ракет ПВО для наземных атак из-за дефицита специализированных ракет.

По словам британцев, РФ почти наверняка развернула комплексы ПВО С-300 и С-400 возле Украины накануне широкомасштабного вторжения.

Ракеты этих комплексов имеют небольшие боеголовки, предназначенные для поражения самолетов. На земле они могут нести значительную угрозу для войск на открытой местности или в легких зданиях, но вряд ли такие ракеты проникнут через укрепленные конструкции.

Разведчики также отметили: есть высокая вероятность, что ракеты ПВО не попадут по наземным целям, поскольку не оптимизированы для таких задач, а операторы мало подготовлены для подобных миссий. Все это может приводить к жертвам среди гражданского населения.

Читайте также: Россияне вот-вот выдохнутся, и Украина будет иметь возможность нанести удар — MI6

Марк Сировой
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