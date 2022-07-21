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Россия переделала ракеты ПВО и среди ночи ударила по Николаеву – видео прилетов

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 09:41
Россия переделала ракеты ПВО и среди ночи ударила по Николаеву – видео прилетов - Фото
Последствия обстрелов Николаевской области (фото - ГСЧС)
дополнено

Армия России ночью ударила по Николаеву переделанными ракетами противовоздушной обороны. Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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Удар был нанесен около 03:05. Для него россияне использовали переделанные ракеты комплекса ПВО С-300. По городу выпустили семь ракет.

По предварительной информации, были попадания в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Спасатели ликвидировали все пожары, известно об одном пострадавшем. Детали уточняются.

Кроме того ночью РФ ударила по селу Широкому: попала в жилой дом, есть погибший. Также были ночные обстрелы сел Баштанской общины – часть снарядов не разорвалась, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

ДОПОЛНЕНО В 12:19. Ким опубликовал видео с последствиями и моментом прилетов по Николаеву. По его словам, две ракеты попали по гуманитарному штабу.

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Марк Сировой
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обстрел ракетный удар С-300 Николаев ракеты армия рф
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