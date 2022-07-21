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На юге жарко. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по оккупантам, артиллерия – 200: потери врага

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2022, 01:52
На юге жарко. Авиация ВСУ нанесла 10 ударов по оккупантам, артиллерия – 200: потери врага - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

20 июля на южном направлении авиация Вооруженных Сил Украины нанесла 10 ударов по позициям российских оккупантов, а артиллерия выполнила более 200 огневых задач. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Из 10-ти авиационных ударов по российским оккупантам три нанесли вертолеты, семь – бомбардировщики и самолеты штурмовой авиации Воздушных сил ВСУ.

В результате: пять раз поражены вражеские опорные пункты, три раза – скопление живой силы и техники в Херсонской области, два попадани в склады боеприпасов в Николаевской и Херсонской областях.

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 200 огневых задач, в результате чего российская армия потеряла 111 военных, гаубицу "Мста-Б", две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", беспилотник типа "Элерон", 13 единиц бронированной и другой автомобильной техники.

Подтверждено уничтожение командного и командно-наблюдательного пункта, а также еще шести складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Читайте также: ВСУ наносят россиянам потери на всех направлениях, где идут активные бои – Генштаб

Наталия Медведева
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