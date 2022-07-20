ВСУ наносят россиянам потери на всех направлениях, где идут активные бои – Генштаб

Украинские военнослужащие отбили штурмы российских оккупантов на разных направлениях и нанесли потери противнику. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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"Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Успешно продолжает боевую работу наша артиллерия", – сказано в сообщении.

На Харьковском направлении россияне безуспешно пытались продвинуться в направлении поселка Питомник.

На Славянском направлении украинские военнослужащие снова успешно отразили штурмовые действия армии РФ в районе Богородичного.

На Краматорском направлении штурмовые действия в районах Григоровки и Спирного закончились для оккупантов потерями и отступлением.

На Бахмутском направлении россияне пытаются боевыми действиями создать благоприятные условия для захвата Бахмута и территории Углегорской ТЭС. Армия РФ ведет штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, там боевые действия продолжаются.

Очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй в Донецкой области оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. Такая же участь постигла подразделения оккупантов, которые наступали в направлении Никольского и Новомихайловки.

На Южнобужском направлении основные усилия россияне сосредотачивают на недопущении продвижения ВСУ, ведут интенсивную разведку беспилотниками и обстреливают гражданскую и военную инфраструктуру.

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Оксана Житнюк

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