Ким хочет закрыть Николаев на несколько дней: Пойдем по домам и отработаем плохих людей

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, который пообещал $100 за данные о наводчиках оккупантов, хочет, чтобы областной центр "закрыли" на несколько дней для зачистки от коллаборационистов россиян. Также он рассказал на канале 1+1, как видит поиск пособников.

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По словам Кима, среди таких есть "идейные", есть "отчаявшиеся", есть "те, кто не думает о последствиях", а также "решившие заработать". Он говорит, что предателей единицы, но каждый такой случай влечет за собой потенциальные жертвы.

"Мы это хотим прекратить на корню. У нас есть идеи по комендантскому часу. Город закроем на несколько дней, пойдем по домам и отработаем всех плохих людей", – сообщил глава НикОВА в YouTube-канале Ходорковский LIVE.

Сейчас, добавил Ким, формируется вместе с СБУ порядок действий, в том числе по проработке данных в юридической площади, "чтобы подтвердить, что ты украинец, твой номер корреспондирует с фамилией и местом проживания".

СПРАВКА. Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения РФ. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, Россия бьет по нему ракетами и снарядами из РСЗО. 2 июля Ким заявил, что повторное наступление России на Николаев . Николаев обстреливают почти каждый день с начала большого вторжения РФ. Сейчас, когда город вне досягаемости ствольной артиллерии врага, Россия бьет по нему ракетами и снарядами из РСЗО. 2 июля Ким заявил, что повторное наступление России на Николаев возможно , "но они боятся нападать".

"Служба [безопасности Украины] и так работает хорошо. Но сейчас будет больше информации, которую мы сможем проработать. Эта мысль мне понравилась. Мы ее точно реализуем и посмотрим на результат", – заверил Ким.

По его словам, "мы можем работать и проще", то есть "с народным гневом уменьшать количество желающих получить деньги на шару за счет чужого горя".

Ночью 15 июля в Николаеве россияне разбомбили университеты.

По данным местной власти, россияне переделывают ракеты ПВО в атакующие класса "земля-земля". 24 июня такая ракета оккупантов "передумала" улетать и поразила их же позиции: смотрите яркое видео.

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Евгений Пилипенко

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