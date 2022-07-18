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Ким обещает по $100 каждому, кто наведет на наводчика российского огня

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 20:25
Ким обещает по $100 каждому, кто наведет на наводчика российского огня - Фото
Виталий Ким (Скриншот видео)

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким пообещал $100 за информацию о корректировщиках или наводчиках российского огня по области.

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По его словам, оккупанты в Telegram предлагают за координаты украинских объектов около 1000-1500 грн. При этом россияне обещают анонимность. Однако, отмечает Ким, специальные службы эффективно выявляют наводчиков и "потихоньку ловят".

"Я буду платить 100 долларов каждому, кто наведет на наводчика..." – сказал глава ОВА.

Сейчас, по его словам, разрабатывается инструкция, как это можно будет сделать. "Но в принципе, уже можно присматриваться к негодяям, которые помогают русским", – сказал Ким.

Он отметил, что предложение касается только Николаевской области.

  • Ночью 18 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. 
Вадим Ребрина
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Николаев виталий ким
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