Россия массированно обстреляла Николаев

Ночью 18 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

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"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!", – написал Сенкевич в 03:12.

По неподтвержденной пока информации, россияне обстреляли Николаев ракетами из оккупированной Голой пристани.

Ночью 17 июля в Николаеве россияне нанесли по Николаеву ракетный удар – попали в два предприятия, начался пожар.

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Наталия Медведева

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