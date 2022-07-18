UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия массированно обстреляла Николаев

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2022, 04:27
Россия массированно обстреляла Николаев - Фото
Иллюстративное фото: ГСЧС в Николаевской области

Ночью 18 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!", – написал Сенкевич в 03:12.

По неподтвержденной пока информации, россияне обстреляли Николаев ракетами из оккупированной Голой пристани.

Читайте также: Россия уничтожила ракетой склад с мебельными досками в Одессе – обладминистрация

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
обстрел Николаев александр сенкевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 