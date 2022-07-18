Россия массированно обстреляла Николаев
18.07.2022, 04:27
Иллюстративное фото: ГСЧС в Николаевской области
Ночью 18 июля российские оккупанты в очередной раз обстреляли Николаев. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.
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"Снова массированный обстрел Николаева. В городе раздаются мощные взрывы. Уже было слышно около 10. Воздушная тревога продолжается. Не игнорируйте правила безопасности!", – написал Сенкевич в 03:12.
По неподтвержденной пока информации, россияне обстреляли Николаев ракетами из оккупированной Голой пристани.
- Ночью 17 июля в Николаеве россияне нанесли по Николаеву ракетный удар – попали в два предприятия, начался пожар.
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