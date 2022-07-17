Россия уничтожила ракетой склад с мебельными досками в Одессе – обладминистрация
Ракетный удар в Одессе 16 июля пришелся по складу с досками для мебели. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Таким образом он прокомментировал заявление российского министерства обороны о том, что в Одессе якобы уничтожили склад с противокорабельными ракетами Нarpoon.
"Министерство позора и убийств России, они его называют министерством обороны, вылепило из мебельных досок ракеты Нarpoon. Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное, уничтожили полностью. А сегодня отчитались, что они уничтожили ракеты Нarpoon", — сказал Братчук.
Ракетный удар в Одессе произошел в субботу, 16 июля, около 5 часов утра. ГСЧС сообщала, что в результате попадания крылатой ракеты загорелось складское здание. Пожар тушили почти пять часов.
- Первые ракеты Harpoon Украина получила от Дании в качестве военной помощи.
- 17 июня ВМС ракетой Harpoon поразили российский буксир "Спасатель Василий Бех", возивший на остров Змеиный российских военных, боеприпасы и оружие.
Комментарии