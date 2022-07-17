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Россия уничтожила ракетой склад с мебельными досками в Одессе – обладминистрация

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2022, 17:14
Россия уничтожила ракетой склад с мебельными досками в Одессе – обладминистрация - Фото
Фото: ГСЧС

Ракетный удар в Одессе 16 июля пришелся по складу с досками для мебели. Об этом сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

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Таким образом он прокомментировал заявление российского министерства обороны о том, что в Одессе якобы уничтожили склад с противокорабельными ракетами Нarpoon.

"Министерство позора и убийств России, они его называют министерством обороны, вылепило из мебельных досок ракеты Нarpoon. Они вчера ракетой попали в склад торгово-производственной компании, где не было даже намека на что-то военное, уничтожили полностью. А сегодня отчитались, что они уничтожили ракеты Нarpoon", — сказал Братчук.

Ракетный удар в Одессе произошел в субботу, 16 июля, около 5 часов утра. ГСЧС сообщала, что в результате попадания крылатой ракеты загорелось складское здание. Пожар тушили почти пять часов.

Андрей Водяный
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обстрел война Одесса сергей братчук
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