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В Николаеве начали сдавать "предателей", Ким обещает закрыть город в ближайшее время

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2022, 09:59
В Николаеве начали сдавать
Виталий Ким (скриншот из видео УП)

Закрывать Николаев на увеличенный комендантский час для выявления и нейтрализации российских коллаборационистов планируют "в скором будущем – через неделю-вторую". Об этом заявил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

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"Когда обработаем максимально данные. Планируется закрыть город на день-два. Мы об этом сообщим с военными заранее, чтобы люди могли закупиться продуктами и планировать свои действия", – пообещал глава НикОВА.

Он добавил, что после его призыва сдавать правоохранителям подозреваемых в коллаборационизме "со вчера появилось 18 писем о всякого рода предателях и коллаборантах".

"Мы их "отрабатываем", – отметил он.

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Евгений Пилипенко
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