Россияне вот-вот выдохнутся, и Украина будет иметь возможность нанести удар — MI6
По словам главы британской разведки MI6 Ричарда Мура, в ближайшие несколько недель российские военные, вероятно, начнут своего рода оперативную паузу в Украине. Это даст Украине возможность нанести ответный удар. Об этом Мур сказал в своем выступлении на Аспенском форуме безопасности в Колорадо, США, сообщает Sky News.
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"Я думаю, что они вот-вот выдохнутся. По нашим оценкам, россиянам будет все труднее снабжать свои войска живой силой в течение следующих нескольких недель", — сказал он.
"Им придется как-то остановиться, и это даст украинцам возможность нанести ответный удар", – добавил Мур.
Телеканал отмечает, что в последние несколько недель военные эксперты заявляли, что потери с обеих сторон становятся неприемлемыми и могут привести к замедлению военных действий.
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