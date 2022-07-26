Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал момент ракетного удара по Николаеву утром 26 июля. Видео он опубликовал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На записи можно увидеть несколько прилетов ракет в город, взрывы и поднимающиеся клубы дыма.

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что в Николаевской области россияне атаковали портовую инфраструктуру. Также по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области.

Порт "Южный" в Николаеве является одним из портов, из которых будут вывозить украинское зерно в рамках "зернового соглашения".

22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

Россия переделала ракеты ПВО и среди ночи ударила по Николаеву – видео прилетов.

Закрывать Николаев на увеличенный комендантский час для выявления и нейтрализации российских коллаборационистов планируют "в скором будущем".

Читайте также: Россия нанесла массированный ракетный удар по Одесской области и Николаеву — попали в порт

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.