UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ким опубликовал момент массированного ракетного удара по Николаеву — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 09:01
Дым над Николаевом после ракетного удара (Фото: скриншот с видео)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы
Тихановская – Зеленскому: Ответственен за удары по Украине Лукашенко, а не беларусы

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким показал момент ракетного удара по Николаеву утром 26 июля. Видео он опубликовал в Telegram.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На записи можно увидеть несколько прилетов ракет в город, взрывы и поднимающиеся клубы дыма. 

В оперативном командовании "Юг" сообщали, что в Николаевской области россияне атаковали портовую инфраструктуру. Также по Николаевскому району нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонской области. 

Порт "Южный" в Николаеве является одним из портов, из которых будут вывозить украинское зерно в рамках "зернового соглашения". 

Читайте также: Россия нанесла массированный ракетный удар по Одесской области и Николаеву — попали в порт 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ракетные удары война Николаев обстрелы
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 