Россияне атаковали Одесскую область из стратегической авиации, а также обстреляли Николаев
26.07.2022, 06:31
Ракета Х-22 на российском бомбардировщике (Фото: wikipedia.com)
Российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область, также обстрелу подвергся Николаев. Об этом сообщили спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и мэр Николаева Александр Сенкевич.
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Утром, 26 июля, Одесская область подверглась ракетной атаке, по словам Братчука, удар наносили стратегические бомбардировщики россиян.
Сенкевич сообщил, что около 05:00 в Николаеве прозвучали мощные взрывы и призвал горожан находится в укрытиях.
Подробности атак оккупантов пока неизвестны.
- 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
- 23 июля российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек.
- Закрывать Николаев на увеличенный комендантский час для выявления и нейтрализации российских коллаборационистов планируют "в скором будущем".
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