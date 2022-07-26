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Россияне атаковали Одесскую область из стратегической авиации, а также обстреляли Николаев

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 06:31
Россияне атаковали Одесскую область из стратегической авиации, а также обстреляли Николаев - Фото
Ракета Х-22 на российском бомбардировщике (Фото: wikipedia.com)

Российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область, также обстрелу подвергся Николаев. Об этом сообщили спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Утром, 26 июля, Одесская область подверглась ракетной атаке, по словам Братчука, удар наносили стратегические бомбардировщики россиян.

Сенкевич сообщил, что около 05:00 в Николаеве прозвучали мощные взрывы и призвал горожан находится в укрытиях.

Подробности атак оккупантов пока неизвестны.

  • 22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
  • 23 июля российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек.
  • Закрывать Николаев на увеличенный комендантский час для выявления и нейтрализации российских коллаборационистов планируют "в скором будущем".

Читайте также: Россия переделала ракеты ПВО и среди ночи ударила по Николаеву – видео прилетов

Дмитрий Гриниченко
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война Николаев обстрелы одесская область
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