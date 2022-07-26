Россияне атаковали Одесскую область из стратегической авиации, а также обстреляли Николаев

Российские оккупанты атаковали ракетами Одесскую область, также обстрелу подвергся Николаев. Об этом сообщили спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук и мэр Николаева Александр Сенкевич.

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Утром, 26 июля, Одесская область подверглась ракетной атаке, по словам Братчука, удар наносили стратегические бомбардировщики россиян.

Сенкевич сообщил, что около 05:00 в Николаеве прозвучали мощные взрывы и призвал горожан находится в укрытиях.

Подробности атак оккупантов пока неизвестны.

22 июля Россия подписала соглашение о непрепятствовании вывозу украинского зерна – в основном через Одесский порт. 23 июля Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

23 июля российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек.

Закрывать Николаев на увеличенный комендантский час для выявления и нейтрализации российских коллаборационистов планируют "в скором будущем".

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Дмитрий Гриниченко

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