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Залужный: Резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 19:05
Залужный: Резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен - Фото
Валерий Залужный (фото - пресс-служба ОП)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что резкий перенос боевых действий под Киев сейчас невозможен, а самая большая опасность для столицы – ракетные удары. Об этом он сказал во время встречи с министром обороны Алексеем Резниковым и послом США в Украине Бриджит Бринк, передает пресс-служба Минобороны.

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Залужный подчеркнул, что потенциальная линия фронта сейчас достигает более 2000 км. Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются в Донецкой и Луганской областях.

Залужный напомнил, что в феврале и марте бои велись и под Киевом.

"Однако нам удалось организовать надежную оборону столицы и вытеснить вражеские войска. Сейчас мы укрепляем оборону. Для защиты города созданы соответствующие группировки войск. Так что резкий перенос боевых действий под Киев – невозможен. Сегодня самая большая для нас опасность – ракетные удары. Однако мы боремся. Сбиваем немалое количество ракет врага", – заявил Залужный.

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Оксана Житнюк
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киев ракетный удар Валерий Залужный
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