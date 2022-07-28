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Россия ночью дважды ударила ракетами С-300 по Харькову

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 06:49
Россия ночью дважды ударила ракетами С-300 по Харькову - Фото
Игорь Терехов (Скриншот из видеозаписи)

Армия России ночью нанесла два ракетных удара по Харькову. Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехова.

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По его словам, армия РФ использовала для атаки ракеты комплекса ПВО С-300. Оба обстрела были после полуночи. Один был ближе к центру, второй – в одном из прилегающих районов.

В результате ракетного удара возникло два небольших пожара, их потушили спасатели. Информации о пострадавших пока нет.

Эксперты британской разведки говорят, что удары переделанными ракетами класса "воздух-воздух" из С-300 по наземным целям могут привести к большим жертвам среди мирного населения, поскольку такие ракеты менее точны.

Читайте также: Ким: ВСУ уничтожили часть С-300, которыми били по Николаеву. Скоро будут еще результаты

Марк Сировой
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Харьков ракетный удар обстрел армия рф ракеты С-300
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