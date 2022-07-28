"Нас не запугать". Зеленский отреагировал на удары РФ в День государственности
28.07.2022, 10:57
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
Россия не сможет запугать украинцев ракетным террором в День государственности. Об этом написал президент Владимир Зеленский, комментируя утренние ракетные удары РФ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Беспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать", – написал он.
Зеленский подчеркнул: Украина – это самостоятельное, свободное, неделимое государство, которое всегда таким будет.
"Еще далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы – казацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", – добавил президент.
- Сегодня утром армия РФ обстреляла Киевскую и Черниговскую области. Также под российским огнем ночью-утром были Николаев и Харьков.
Смотрите также: "У наших ангелов под крыльями – оружие": Обращение Зеленского ко Дню государственности
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
QA-спеціалістРазместить вакансию
Киев • LIGAZAKON
Последние новости
Комментарии