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"Нас не запугать". Зеленский отреагировал на удары РФ в День государственности

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 10:57
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Россия не сможет запугать украинцев ракетным террором в День государственности. Об этом написал президент Владимир Зеленский, комментируя утренние ракетные удары РФ.

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"Беспокойное утро. Снова – ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим руки. Нас не запугать", – написал он.

Зеленский подчеркнул: Украина – это самостоятельное, свободное, неделимое государство, которое всегда таким будет.

"Еще далеко не все враги – как роса на солнце… Но мы – казацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", – добавил президент.

Смотрите также: "У наших ангелов под крыльями – оружие": Обращение Зеленского ко Дню государственности

Марк Сировой
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