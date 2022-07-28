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"У наших ангелов под крыльями – оружие": Обращение Зеленского ко Дню государственности видео

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 10:11
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Президент Владимир Зеленский выпустил видеообращение ко Дню государственности Украины.

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История создания Украинского государства насчитывает тысячу лет, но сегодня мы отмечаем День украинской государственности впервые, сказал Зеленский.  

Он считает, что народу Украины не нужны салюты, чтобы показать, насколько для него важна собственная государственность, потому что сегодня мы защищаем ее с оружием в руках.  

"У наших ангелов есть крылья. Но под ними – оружие. Мы никогда не достаем его первыми. Но если нападают на наш дом – стоим до последнего. Потому что теряя собственное государство, любой народ теряет, прежде всего, не территорию, а собственное лицо. Собственное имя. Свою самобытность, идентичность, память, а с ними – свое сердце и душу. И это для нас гораздо страшнее вражеских армий, самолетов, ракет и танков", – сказал Зеленский.

Сергей Бережной
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Владимир Зеленский День государственности
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