Удар РФ по Николаеву. Разрушена школа, пострадали дома, предприятие и водная станция вуза

В результате сегодняшнего обстрела Николаева была разрушена школа и повреждена другая гражданская инфраструктура. Об этом написал в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

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В 04:35 утра он сообщил о мощных взрывах в Николаеве. Позже мэр написал, что российские террористы себе не изменяют и цинично обстреляли гражданскую инфраструктуру.

По словам Сенкевича, практически полностью разрушена одна школа: в ней обвалилась часть здания, ранен охранник. В окружающих домах побило окна и крыши.

Также российская ракета попала на территорию водной станции Кораблестроительного университета. Повреждено складское помещение. На территории одного из частных предприятий загорелись остатки шрота из-за попадания боеприпаса, пожар ликвидировали спасатели.

Кроме того, Сенкевич добавил, что на данный момент известно о повреждении двух многоэтажек.

Вчера глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ВСУ уничтожили часть комплексов С-300, которыми РФ била по Николаеву.

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Марк Сировой

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