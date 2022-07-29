Из России утром ударили по вузу в центре Харькова, разрушили также двухэтажный дом
29.07.2022, 06:19
Иллюстративное фото: удар по зданию вуза в Харькове (Фото: Синегубов/Telegram)
Россияне рано утром 29 июля ударили по центру Харькова, спасатели разбирают завалы. Об этом в Telegram, не уточняя, был это ракетный удар или попадание реактивных снарядов, сообщил мэр города Игорь Терехов.
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"В 04:09 два "прихода". Оба в центральную часть города", – написал он.
По его словам, оккупанты разрушили двухэтажный дом, а второй прилет случился в здание одного из высших учебных заведений.
Пока данных о пострадавших или погибших нет, добавил он.
Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.
- Ранее Терехов призвал чаще пользоваться метро: "Террор РФ против мирных граждан продолжится".
- Вчера, 28 июля, Россия обстреляла парк Горького в Харькове: появилась воронка – видео "прилета". Вероятно, это были удары ракетами С-300.
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