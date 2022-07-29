Из России утром ударили по вузу в центре Харькова, разрушили также двухэтажный дом

Россияне рано утром 29 июля ударили по центру Харькова, спасатели разбирают завалы. Об этом в Telegram, не уточняя, был это ракетный удар или попадание реактивных снарядов, сообщил мэр города Игорь Терехов.

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"В 04:09 два "прихода". Оба в центральную часть города", – написал он.

По его словам, оккупанты разрушили двухэтажный дом, а второй прилет случился в здание одного из высших учебных заведений.

Пока данных о пострадавших или погибших нет, добавил он.

Новость будет дополнена информацией по мере ее поступления.

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Евгений Пилипенко

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