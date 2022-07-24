Мэр Харькова призвал чаще пользоваться метро: Террор РФ против мирных граждан продолжится
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города минимизировать поездки наземным транспортом по утрам. Он заявил, что Россия больше даже не делает вид, что стреляет по военным объектам, и этот террор против мирного населения продолжится.
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"Прошедшая неделя показала, что теперь агрессор не делает даже вид, что стреляет по военным объектам. С самого первого дня стреляли именно по нам, мирным жителям Харькова. Жилые дома, рынки, торговые центры, школы, спортивные комплексы, университеты и пр. Но самое страшное – остановки общественного транспорта", – написал Терехов.
Он напомнил, что именно туда оккупанты били утром 20 и 21 июля – как раз в то время, когда многие ехали на работу. В четверг, 21 июля, в результате обстрела три человека погибли, 23 получили ранения. В среду, 20 июля, вследствие обстрела остановки – трое раненых, трое погибших.
"Этот террор против нас продолжится. А наша главная задача сейчас – выжить и жить. Постройте свой график передвижения по городу таким образом, чтобы минимизировать утренние поездки наземным транспортом. Чаще пользуйтесь метрополитеном – на сегодня это самый безопасный способ передвижения", – обратился Терехов к местным жителям.
- 23 июля российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек.
- В ОВА опровергли фейки о том, что оккупанты якобы подошли к Харькову. Неправдивая информация появилась после артиллерийского обстрела центра города.
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