Глава Харьковской ОВА опроверг фейки о том, что оккупанты якобы подошли к Харькову

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов опроверг фейки о том, что оккупанты якобы подошли к Харькову. Неправдивая информация появилась после артиллерийского обстрела центра города.

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"К Харькову враг не подошел. Вооруженные Силы Украины свои предыдущие позиции не потеряли", – написал Синегубов.

Он объяснил, что дальность стрельбы российской артиллерии и близость Харькова к границе с РФ позволяют оккупантам доставать практически до любой точки города.

При этом Синегубов обратил внимание, что соотношение ракет, выпускаемых по украинским территориям, далеко не равно тому количеству, которое долетает. Украинские защитники делают все возможное, чтобы обезопасить гражданское население, отметил глава ОВА.

"Враг сеет риторику, что якобы Харьковскую область бросили. Я отвечу: не унижайте такими мыслями наши ВСУ, потому что защитники ценой жизни отвоевывают каждый сантиметр наших территорий. Поверьте, они на передовой делают невероятные вещи. Бойцы очень мотивированы. И оружия у нас будет больше, и обороноспособность области мы каждый день только усиливаем", – написал Синегубов.

23 июля, утром российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова, пострадал один человек.

Вадим Ребрина

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