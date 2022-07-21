Россия обстреляла густонаселенный район Харькова: есть погибшие и раненые
Сейчас армия России обстреливает Харьков, есть раненые и попадания, жителей призывают оставаться в укрытиях. Об этом написали в Telegram представители местной власти.
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По словам мэра города Игоря Терехова, обстреливают один из самых густонаселенных районов города.
"Оставайтесь в укрытиях! Есть раненые. Есть попадание в одно из медучреждений Харькова", – написал он.
Также харьковчан призвал оставаться в укрытиях глава ОВА Олег Синегубов. В местных пабликах публикуют фото и видео с дымом над городом.
ОБНОВЛЕНО В 12:12. Синегубов сообщил, что в результате обстрела погибли два человека, 19 – ранены, среди них один ребенок. Четверо пострадавших – в тяжелом состоянии.
По его словам, было попадание в жилой дом, где расположен стоматологический кабинет. Внутри помещения людей не было. Он снова призвал жителей оставаться в укрытиях, поскольку РФ хаотично и жестоко обстреливает город.
- Армия РФ ночью ударила по Николаеву семью переделанными ракетами ПВО С-300. Есть разрушения и пострадавший.
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