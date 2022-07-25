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В Харькове начнут устанавливать бетонные остановки-бомбоубежища – фото

Цей матеріал також доступний українською
25.07.2022, 16:41
В Харькове начнут устанавливать бетонные остановки-бомбоубежища – фото - Фото
Фото: мэрия Харькова

Харьковская мэрия начинает устанавливать бетонные укрытия у остановок общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте городского совета.

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В течение двух-трех недель начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными по защите от снарядов и разлету осколков", — сказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в городе уже определили 25 мест с самым большим скоплением людей, где оборудуют такие остановки.

В Харькове начнут устанавливать бетонные остановки-бомбоубежища – фото

В Харькове начнут устанавливать бетонные остановки-бомбоубежища – фото

Терехов заявил, что России не удастся запугать харьковчан постоянными обстрелами.

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Андрей Водяный
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общественный транспорт Харьков игорь терехов
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