В Харькове начнут устанавливать бетонные остановки-бомбоубежища – фото
Харьковская мэрия начинает устанавливать бетонные укрытия у остановок общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте городского совета.
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В течение двух-трех недель начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными по защите от снарядов и разлету осколков", — сказал городской голова Харькова Игорь Терехов.
По его словам, в городе уже определили 25 мест с самым большим скоплением людей, где оборудуют такие остановки.
Терехов заявил, что России не удастся запугать харьковчан постоянными обстрелами.
- Два дня назад российские оккупанты нанесли несколько сильных ударов по центру Харькова.
- Россияне бьют по городу артиллерией и ракетами, в том числе по школам, домам и другой гражданской инфраструктуре.
- Путин, возможно, отдал приказ захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области. Но успех России крайне маловероятен.
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