В Харькове начнут устанавливать бетонные остановки-бомбоубежища – фото

Харьковская мэрия начинает устанавливать бетонные укрытия у остановок общественного транспорта. Об этом сообщается на сайте городского совета.

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В течение двух-трех недель начнем монтировать безопасные остановки общественного транспорта. Это будут железобетонные конструкции, расположенные рядом с остановочными павильонами. В случае угрозы артиллерийских обстрелов там можно будет скрыться и переждать воздушную тревогу. Такие укрытия есть в Израиле, например. И они показывают себя эффективными по защите от снарядов и разлету осколков", — сказал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По его словам, в городе уже определили 25 мест с самым большим скоплением людей, где оборудуют такие остановки.

Терехов заявил, что России не удастся запугать харьковчан постоянными обстрелами.

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Андрей Водяный

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