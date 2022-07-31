Россияне обстреляли Харьков – целая серия взрывов: мэр
31.07.2022, 05:22
Харьков (Иллюстративное фото: Telegram Игоря Терехова)
Ночью 31 июля российские оккупанты обстреляли Харьков, в городе прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район", – сообщил Терехов.
По предварительным данным, повреждены несколько зданий.
"Где еще были "приходы" – уточняем", – написал мэр.
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