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Россияне обстреляли Харьков – целая серия взрывов: мэр

Цей матеріал також доступний українською
31.07.2022, 05:22
Россияне обстреляли Харьков – целая серия взрывов: мэр - Фото
Харьков (Иллюстративное фото: Telegram Игоря Терехова)

Ночью 31 июля российские оккупанты обстреляли Харьков, в городе прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район", – сообщил Терехов.

По предварительным данным, повреждены несколько зданий. 

"Где еще были "приходы" – уточняем", – написал мэр.

Читайте также: ISW: Успех наступления РФ на Харьков крайне маловероятен, попытается закрепиться в области

Наталия Медведева
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обстрел Харьков игорь терехов
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