Россияне обстреляли Харьков – целая серия взрывов: мэр

Ночью 31 июля российские оккупанты обстреляли Харьков, в городе прогремела серия взрывов. Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока имеется информация о "прилетах" в Немышлянский район", – сообщил Терехов.

По предварительным данным, повреждены несколько зданий.

"Где еще были "приходы" – уточняем", – написал мэр.

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Наталия Медведева

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