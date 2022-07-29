ISW: Успех наступления РФ на Харьков крайне маловероятен, попытается закрепиться в области

Крайне маловероятно, что России удастся провести успешное наступление на Харьков. Вероятно, РФ попытается закрепить в области до сентября для проведения фейкового "референдума", пишут аналитики Института изучения войны (ISW).

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По словам аналитиков, россияне не добились успехов на Харьковском направлении за 28 июля, но могут пытаться создать условия для возобновления наступательных операций.

Однако успешные наступательные операции РФ по направлению на Харьков крайне маловероятны, говорят аналитики. Россияне, скорее всего, попытаются закрепиться в области до сентября, когда РФ может провести фейковый "референдум", считают в ISW.

Там также отметили, что дергачевский горсовет сообщает о продолжающихся боевых действиях на севере от Харькова в районах Казачьей Лопани, Цуповки, Дементиевки, Великих Проходов. Также РФ нанесла авиаудар в районе Русских Тишков, бьет артиллерией по Харькову и окружающим населенным пунктам.

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Сегодня Россия ударила по вузу и дому в центре Харькова.

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Марк Сировой

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