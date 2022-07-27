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Враг наводит понтоны, чтобы улучшить снабжение войск на Харьковском направлении – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 07:33
Враг наводит понтоны, чтобы улучшить снабжение войск на Харьковском направлении – Генштаб - Фото
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На Харьковском направлении российские оккупанты с помощью наведенных понтонных переправ пытаются улучшить логистическое обеспечение своих подразделений. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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На части восточного направления и практически на всем юге оккупанты не шли в наступление, а сосредоточились на артиллерийских обстрелах позиций войск Украины, жилых массивов и инфраструктуры.

На Краматорском направлении враг нанес авиаудар у Серебрянки, воевал в ряде "горячих точек" вдоль линии фронта, пытался штурмовать в районе населенного пункта Верхнекаменское, успеха не имел, отошел.

На Бахмутском направлении противник также обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах Бахмута, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Покровского и Нью-Йорка. Россияне вели стрелковые бои у Соледара, где когда-то базировался СЦКК, но успеха не имели.

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Также оккупанты провели разведку боем у Семигорья, но потерпели огневое поражение с потерями – и отошли. Бои там и в районе Кодемы продолжаются до сих пор.

На Южнобугском направлении противник вел штурмовые действия в районе Белогорки возле Давыдова Брода на Ингульце, но успеха не имел и отошел.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Враг периодически ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

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Евгений Пилипенко
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война сводка генштаб
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