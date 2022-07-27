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ВСУ держат под огневым контролем дороги оккупантов в Херсонской области – ОК "Юг"

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2022, 03:09
ВСУ держат под огневым контролем дороги оккупантов в Херсонской области – ОК
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

На южном направлении Вооруженные Силы Украины держат под огневым контролем дороги российских оккупантов. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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Как отмечается, в течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ поддерживали огневой контроль основных транспортных артерий временно оккупированных территорий Херсонской области. В общей сложности выполнено 300 огневых задач.

Подтвержденные потери врага составляют: 89 оккупантов, танк Т-62, самоходная гаубица "Мста-С" и "Мста-Б", минометный комплекс "Сани", две единицы бронированной и шесть – автомобильной техники, а в Белогорке уничтожен склад вражеских боеприпасов.

Читайте также: Украинские войска готовятся начать или уже начали контрнаступление под Херсоном – ISW

Наталия Медведева
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Херсонская область потери врага
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