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Рано утром россияне обстреляли Харьков и Николаев. В Николаеве разрушен супермаркет

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03.08.2022, 06:34
Рано утром россияне обстреляли Харьков и Николаев. В Николаеве разрушен супермаркет - Фото
Александр Сенкевич, мэр Николаева, Фото - Facebook Александра Сенкевича
дополнено

Российские оккупанты рано утром 3 августа обстреляли Николаев и Харьков. Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет", – написал Сенкевич.

На местах прилетов сейчас работают спасательные службы, больше информации Сенкевич пообещал сообщить через несколько часов.

С 04:20 до 06:04 в городе была объявлена воздушная тревога.

Терехов написал, что в 03:55 и в 03:56 харьковчане услышали два взрыва.

В одном случае был прилет в Холодногорском районе города – предварительно, без жертв и пожара. Во втором случае пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе – без жертв и пожара, только разрушения.

ДОПОЛНЕНО В 09:05. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ракеты по Харькову запустили из Белгорода, предварительно – из зенитно-ракетного комплекса С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе, повреждено здание.

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Оксана Житнюк
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прилеты ракетный удар взрывы Николаев супермаркет
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