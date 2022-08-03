Рано утром россияне обстреляли Харьков и Николаев. В Николаеве разрушен супермаркет

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Российские оккупанты рано утром 3 августа обстреляли Николаев и Харьков. Об этом сообщили мэр Николаева Александр Сенкевич и мэр Харькова Игорь Терехов.

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"Мощные взрывы прогремели в Николаеве около пяти утра. Есть прилеты. В одном из районов города возник пожар, в другом – разрушенный супермаркет", – написал Сенкевич.

На местах прилетов сейчас работают спасательные службы, больше информации Сенкевич пообещал сообщить через несколько часов.

С 04:20 до 06:04 в городе была объявлена воздушная тревога.

Терехов написал, что в 03:55 и в 03:56 харьковчане услышали два взрыва.

В одном случае был прилет в Холодногорском районе города – предварительно, без жертв и пожара. Во втором случае пострадал инфраструктурный объект в Новобаварском районе – без жертв и пожара, только разрушения.

ДОПОЛНЕНО В 09:05. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что ракеты по Харькову запустили из Белгорода, предварительно – из зенитно-ракетного комплекса С-300. В Холодногорском районе вражеская ракета попала в землю. Еще одна российская ракета ударила по территории гражданского промышленного объекта в Новобаварском районе, повреждено здание.

РФ практически ежедневно обстреливает Николаев. В частности, Россия применяет ракеты комплексов ПВО С-300, что чревато большими жертвами среди мирных.

2 августа в результате российского обстрела Николаева в одном из районов города начался пожар, были перебои с электричеством.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что около 17:00 2 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами из района Каспийского моря. Украинская противовоздушная оборона сбила семь ракет из восьми выпущенных.

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Оксана Житнюк

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