В Донецкой области россияне сосредоточили силы под Бахмутом: на двух участках идут бои
В Донецкой области российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении, там на двух участках продолжаются бои. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.
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На Бахмутском направлении для вытеснения подразделений ВСУ с занятых рубежей оккупанты вели обстрелы из артиллерии и наносили авиаудары. Россияне вели наступление в районе западной окраины Берестового – безуспешно, отошли. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема. На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут продолжаются бои.
На направлениях Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье ВСУ нанесли мощное огневое поражение и заставили россиян отойти.
На Славянском направлении оккупанты пытались вести разведку южнее Мазановки, но были обнаружены и обезврежены украинскими силами.
На Авдеевском направлении россияне вели обстрелы и пытались улучшить тактическое положение, но безуспешно – отошли с потерями.
На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия для удержания позиций и пытается сдержать наступление ВСУ.
На Харьковском направлении оккупанты двинулись в направлении Кочубеевка – Дементиевка, но получили отпор и отошли.
На Южнобужском направлении оккупанты ведут обстрелы из артиллерии и авиации, ведут разведку и продолжают принимать меры по защите мостовых переправ через реку Днепр.
На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генштаба вооруженных сил Беларуси.
Также Генштаб сообщает, что из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая, передана для доукомплектования танковых батальонов из 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
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