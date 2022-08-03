В Донецкой области россияне сосредоточили силы под Бахмутом: на двух участках идут бои

В Донецкой области российские оккупанты сосредоточили усилия на Бахмутском направлении, там на двух участках продолжаются бои. Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке.

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На Бахмутском направлении для вытеснения подразделений ВСУ с занятых рубежей оккупанты вели обстрелы из артиллерии и наносили авиаудары. Россияне вели наступление в районе западной окраины Берестового – безуспешно, отошли. Такая же ситуация на направлениях Владимировка – Яковлевка и Семигорье – Кодема. На направлениях Владимировка – Соледар и Покровское – Бахмут продолжаются бои.

На направлениях Видродження – Кодема и Доломитное – Семигорье ВСУ нанесли мощное огневое поражение и заставили россиян отойти.

На Славянском направлении оккупанты пытались вести разведку южнее Мазановки, но были обнаружены и обезврежены украинскими силами.

На Авдеевском направлении россияне вели обстрелы и пытались улучшить тактическое положение, но безуспешно – отошли с потерями.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия для удержания позиций и пытается сдержать наступление ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты двинулись в направлении Кочубеевка – Дементиевка, но получили отпор и отошли.

На Южнобужском направлении оккупанты ведут обстрелы из артиллерии и авиации, ведут разведку и продолжают принимать меры по защите мостовых переправ через реку Днепр.

На Волынском и Полесском направлениях проведена тренировка по связи генштаба вооруженных сил Беларуси.

Также Генштаб сообщает, что из-за низкого уровня укомплектованности личным составом танкового полка резерва, техника воинской части, которая была перемещена на Запорожское направление в конце мая, передана для доукомплектования танковых батальонов из 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

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Оксана Житнюк

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