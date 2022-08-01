Россия ударила по Харькову, есть пострадавшие. Попали в остановку и жилой двор — фото
01.08.2022, 07:42
Обстрелянная остановка в Харькове (Фото: Игорь Терехов/Telegram)
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Российские оккупанты нанесли несколько ударов по Салтовскому району Харькова утром 1 августа. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Утром в городе раздались взрывы — противник нанес удары Салтовскому району. Синегубов заявил, что по предварительным данным медиков, в результате обстрела пострадали два человека.
Он призвал харьковчан максимально находиться в укрытиях.
Обновлено в 08:09. Городской глава Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по остановке общественного транспорта и двору жилого дома, где было повреждено несколько автомобилей.
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- Ночью 31 июля оккупанты обстреляли производственное здание в Немышлянском районе Харькова. Как и раньше Николаев, город начали обстреливать ракетами ПВО.
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