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Россия ударила по Харькову, есть пострадавшие. Попали в остановку и жилой двор — фото

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 07:42
Россия ударила по Харькову, есть пострадавшие. Попали в остановку и жилой двор — фото - Фото
Обстрелянная остановка в Харькове (Фото: Игорь Терехов/Telegram)
дополнено обновлено

Российские оккупанты нанесли несколько ударов по Салтовскому району Харькова утром 1 августа. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Утром в городе раздались взрывы — противник нанес удары Салтовскому району. Синегубов заявил, что по предварительным данным медиков, в результате обстрела пострадали два человека.

Он призвал харьковчан максимально находиться в укрытиях.

Обновлено в 08:09. Городской глава Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по остановке общественного транспорта и двору жилого дома, где было повреждено несколько автомобилей. 

Автомобили после обстрела Харькова (Фото: Игорь Терехов/Telegram)

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Дмитрий Гриниченко
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война Харьков обстрелы олег синегубов
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