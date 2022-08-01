Россия ударила по Харькову, есть пострадавшие. Попали в остановку и жилой двор — фото

дополнено обновлено

Российские оккупанты нанесли несколько ударов по Салтовскому району Харькова утром 1 августа. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Утром в городе раздались взрывы — противник нанес удары Салтовскому району. Синегубов заявил, что по предварительным данным медиков, в результате обстрела пострадали два человека.

Он призвал харьковчан максимально находиться в укрытиях.

Обновлено в 08:09. Городской глава Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по остановке общественного транспорта и двору жилого дома, где было повреждено несколько автомобилей.

29 июля утром из России ударили по вузу в центре Харькова, разрушили также двухэтажное здание.

31 июля патрульная полиция задержала в Харькове мужчину, который может быть причастен к наведению огня армии России для ударов по городу.

Ночью 31 июля оккупанты обстреляли производственное здание в Немышлянском районе Харькова. Как и раньше Николаев, город начали обстреливать ракетами ПВО.

Читайте также: Шансы Путина на успех с Харьковом по-прежнему оцениваются как мизерные: прогноз ISW

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.