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Шансы Путина на успех с Харьковом по-прежнему оцениваются как мизерные: прогноз ISW

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2022, 07:16
Шансы Путина на успех с Харьковом по-прежнему оцениваются как мизерные: прогноз ISW - Фото
Обстрел Харькова (Фото - EPA)

По оценкам аналитиков Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин некоторое время назад, вероятно, приказал своей оккупационной армии взять Харьков и свободную от захватчиков часть области, "но вряд ли ему удастся достичь таких целей". Об этом ISW сообщил в сводке на 31 июля.

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Пару недель и также два дня назад аналитики давали аналогичный прогноз, полагая, что РФ попытается просто закрепиться в области до сентября для проведения их фейкового "референдума".

В этом американском аналитическом центре сообщили, что оккупанты возобновили локальные наземные атаки к северо-западу и юго-западу от захваченного Изюма "и, возможно, создают условия для проведения наступательных операций дальше на запад, в Харьковскую область или в сторону Харькова".

Смотрите видео: "Хотели прорваться, получилось порваться". Под Изюмом сорвали танковую атаку России

ISW уточнили, что в последние дни россияне предприняли безуспешные штурмы и попытки разведки боем в Чепиле, Щуровке и Гусаровке (к северо-западу от Изюма) и возобновили штурмы на Дмитровку и Бражковку (к юго-западу от Изюма).

Так как оккупанты уже несколько месяцев удерживают позиции в районе Балаклеи и Большой Камышевахи, они, считают в ISW, якобы могут использовать эти два района как плацдармы для возобновления наступательной операции, в том числе для штурма Харькова с юго-востока.

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"Крайне маловероятно, что российские силы захватят Харьковскую область или город Харьков, второй по численности населения в Украине, учитывая темпы продвижения России на Донбассе и сохраняющиеся проблемы с формированием сил и тыловым обеспечением", – подчеркнули в ISW.

Другой вариант, считают в центре, – россияне могут проводить провокационные атаки, чтобы предотвратить контрнаступление украинских войск.

  • Спутниковые фото за 30 июля: Россия продолжает стягивать войска к границе Харьковской области. 
  • В Санкт-Петербурге и области формируют батальоны "добровольцев" для войны в Украине, пишет ISW.
Евгений Пилипенко
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война прогноз Харьков харьковская область isw
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