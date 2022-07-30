РС: Россия продолжает стягивать войска к границе у Харьковской области – фото со спутника

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной возле временно оккупированной части Харьковской области. Об этом сообщает Радио Свобода, которое получило соответствующие снимки Planet Labs.

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Отмечается, что кадры были сделаны 28 июля в районе села Соболевка Белгородской области, куда россияне тянут войска по железной дороге. На снимках зафиксировано увеличение количества военной техники и личного состава армии РФ в сравнении со спутниковыми фото местности за 19 июня.

Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля технику привезли в Соболевку железнодорожными вагонами.

По оценке военного эксперта Олега Жданова, в дальнейшем эту технику перемещают в основном во временно оккупированный Изюм, а потом – на Славянское направление, где продолжаются боевые действия.

Журналисты напомнили, что ранее Генштаб ВСУ неоднократно сообщал: РФ активно использует территорию Белгородской области для боевых действий, в частности пытается применять оттуда средства РЭБ и запускает ракеты.

Ранее аналитик ISW Джордж Варос заявил, что Россия, скорее всего, не сможет захватить Славянск и Краматорск.

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Марк Сировой

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