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РС: Россия продолжает стягивать войска к границе у Харьковской области – фото со спутника

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 13:21
РС: Россия продолжает стягивать войска к границе у Харьковской области – фото со спутника - Фото
Стягивание войск России к границе с Украиной (фото - Planet Labs, Радио Свобода)

Россия продолжает стягивать войска к границе с Украиной возле временно оккупированной части Харьковской области. Об этом сообщает Радио Свобода, которое получило соответствующие снимки Planet Labs.

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Отмечается, что кадры были сделаны 28 июля в районе села Соболевка Белгородской области, куда россияне тянут войска по железной дороге. На снимках зафиксировано увеличение количества военной техники и личного состава армии РФ в сравнении со спутниковыми фото местности за 19 июня.

РС: Россия продолжает стягивать войска к границе у Харьковской области – фото со спутника

РС: Россия продолжает стягивать войска к границе у Харьковской области – фото со спутника

РС: Россия продолжает стягивать войска к границе у Харьковской области – фото со спутника

Спутник также зафиксировал момент, как 28 июля технику привезли в Соболевку железнодорожными вагонами.

РС: Россия продолжает стягивать войска к границе у Харьковской области – фото со спутника

По оценке военного эксперта Олега Жданова, в дальнейшем эту технику перемещают в основном во временно оккупированный Изюм, а потом – на Славянское направление, где продолжаются боевые действия.

Журналисты напомнили, что ранее Генштаб ВСУ неоднократно сообщал: РФ активно использует территорию Белгородской области для боевых действий, в частности пытается применять оттуда средства РЭБ и запускает ракеты.

Читайте также: ISW: Успех наступления РФ на Харьков крайне маловероятен, попытается закрепиться в области

Марк Сировой
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спутник граница харьковская область армия рф войска россии Белгородская область соболевка planet labs
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