Ждал "русский мир": СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области

Служба безопасности Украины сообщает, что задержала гражданина Украины, который по собственной инициативе передавал россиянам координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты движения в Николаевской области.

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СБУ утверждает, что оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по Николаеву по координатам, которые передавал задержанный.

При обыске у корректировщика нашли средства связи с доказательствами его сотрудничестве с оккупантами.

Согласно его докладам оккупантам, задержанный работал таксистом и очень рассчитывал "на этом свете дождаться Русской Весны в Николаеве".

Задержанному сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и боеприпасов.

18 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты в Telegram предлагают за координаты украинских объектов 1000-1500 грн и обещают анонимность, однако спецслужбы эффективно выявляют наводчиков и "потихоньку ловят".

Сергей Бережной

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