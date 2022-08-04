UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ждал "русский мир": СБУ задержала корректировщика ракетных ударов по Николаевской области

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2022, 10:03
Ждал
Фото - СБУ

Служба безопасности Украины сообщает, что задержала гражданина Украины, который по собственной инициативе передавал россиянам координаты позиций украинских военных, расположение военной техники и маршруты движения в Николаевской области.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

СБУ утверждает, что оккупанты неоднократно наносили артиллерийские и ракетные удары по Николаеву по координатам, которые передавал задержанный.

При обыске у корректировщика нашли средства связи с доказательствами его сотрудничестве с оккупантами.

Согласно его докладам оккупантам, задержанный работал таксистом и очень рассчитывал "на этом свете дождаться Русской Весны в Николаеве".

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Фото – СБУ

Задержанному сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении оружия и боеприпасов.

  • 18 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что оккупанты в Telegram предлагают за координаты украинских объектов 1000-1500 грн и обещают анонимность, однако спецслужбы эффективно выявляют наводчиков и "потихоньку ловят".

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
сбу Николаев корректировщик
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 