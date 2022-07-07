6 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Торецку, попали по жилым домам, убили семью из трех человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По информации Кириленко, российские ракеты попали в два дома частного сектора.
Сначала было известно о раненом и о том, что в одном из домов под завалами оказались три человека.
В ходе спасательной операции выяснилось, что все трое, семья – пожилая женщина, ее дочь и внучка – погибли.
"Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась", – сообщил Кириленко.
Читайте также: ВСУ остановили наступление оккупантов на трех направлениях — сводка Генштаба
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОДРазместить вакансию
Киев • PIED-DE-POULE
Последние новости
Комментарии