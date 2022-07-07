6 июля российские оккупанты нанесли ракетный удар по Торецку, попали по жилым домам, убили семью из трех человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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По информации Кириленко, российские ракеты попали в два дома частного сектора.

Сначала было известно о раненом и о том, что в одном из домов под завалами оказались три человека.

В ходе спасательной операции выяснилось, что все трое, семья – пожилая женщина, ее дочь и внучка – погибли.

"Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, но не разорвалась", – сообщил Кириленко.

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Наталия Медведева

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