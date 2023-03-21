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Оккупанты обстреляли Часов Яр. Повреждено более 20 домов – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 16:56
Оккупанты обстреляли Часов Яр. Повреждено более 20 домов – фото - Фото
Фото: t.me/ermaka202

Российские оккупанты обстреляли Часов Яр Донецкой области. Повреждены более 20 домов. Информация о пострадавших уточняется. Об этом сообщает Суспильне со ссылкой на начальника ГВА Сергея Чауса.

Среди поврежденных в результате обстрела домов, по его словам, более 10 частных, многоэтажки и школа.

Глава Офиса президента Андрей Ермак опубликовал фото последствий попадания в многоквартирный дом.

  • Армия страны-оккупанта России в первые минуты 21 марта нанесла удар по Краматорску Донецкой области и/или его пригороду.

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Вадим Ребрина
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Часов Яр обстрел война
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