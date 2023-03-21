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Россияне нанесли удар по Краматорску вскоре после полуночи

Цей матеріал також доступний українською
21.03.2023, 01:29
Россияне нанесли удар по Краматорску вскоре после полуночи - Фото
Иллюстративное фото: Краматорсский горсовет

Армия страны-оккупанта России в первые минуты 21 марта нанесла удар по Краматорску Донецкой области и/или его пригородам. Об этом LIGA.net сообщили два собеседника в прифронтовом городе, один из них действующий военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Несколько взрывов, по оценке источника, "похожих на прилет из РЗСО", прогремели приблизительно в 00:18—00:19 ночи. Сирена тревоги сработала только после двух взрывов.

Были это реактивные снаряды из РСЗО, ракеты или удары из ствольной артиллерии, — информация, вероятно, появится к утру.

Официальных сообщений об обстреле на момент выхода новости не было.

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Местные жители пишут в соцсетях, что взрывы были слышны не только в Краматорске, но и соседних Славянске и Дружковке. От линии фронта на севере от Бахмута до Краматорска – около 23-25 км.

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Євген Пилипенко
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краматорск война ракетный удар РСЗО обстрел
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