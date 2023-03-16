СБУ выявила корректировщицу российского огня в теробороне

Служба безопасности сообщает, что разоблачила агентурную группу главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), в состав которой входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения теробороны ВСУ.

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По данным следствия, они собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на Бахмутском направлении.

В "зоне особого внимания" врага находились маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута, пояснили в СБУ.

Кроме того, злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов украинской инфраструктуры для корректировки повторных ударов.

Контрразведчики СБУ задержали обеих подозреваемых во время выполнения ими разведывательной задачи.

По данным следствия, они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки. В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации.

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

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Вадим Ребрина

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