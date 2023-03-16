UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ выявила корректировщицу российского огня в теробороне

Цей матеріал також доступний українською
16.03.2023, 11:01
СБУ выявила корректировщицу российского огня в теробороне - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности сообщает, что разоблачила агентурную группу главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), в состав которой входили две жительницы Краматорска. Одна из них – медсестра боевого подразделения теробороны ВСУ.

По данным следствия, они собирали разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на Бахмутском направлении.

В "зоне особого внимания" врага находились маршруты вероятного перемещения тяжелой бронированной техники украинских войск в направлении восточного фронта.

Разведывательная информация требовалась оккупантам для планирования боевых операций в районе Бахмута, пояснили в СБУ.

Кроме того, злоумышленницы фиксировали результаты вражеских обстрелов украинской инфраструктуры для корректировки повторных ударов.

Контрразведчики СБУ задержали обеих подозреваемых во время выполнения ими разведывательной задачи.

По данным следствия, они находились на дистанционной связи с кадровым сотрудником российской военной разведки. В случае захвата региона агрессор "гарантировал" своим приспешницам "руководящие должности" в местной оккупационной администрации.

Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей.

СБУ выявила корректировщицу российского огня в теробороне

СБУ выявила корректировщицу российского огня в теробороне

СБУ выявила корректировщицу российского огня в теробороне

СБУ выявила корректировщицу российского огня в теробороне

СБУ выявила корректировщицу российского огня в теробороне

Читайте также: 15 лет проведет в тюрьме женщина, которая приводила оккупантов на военные объекты в Харькове

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
краматорск сбу госизмена
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 