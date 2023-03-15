15 лет проведет в тюрьме женщина, наводившая оккупантов на объекты в Харькове

К 15 годам заключения приговорена женщина, передававшая российским оккупантам информацию о расположении украинских военных в Харькове. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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Прокуроры доказали, что женщина, находясь в Харькове во время полномасштабного вторжения РФ в Украину, начала общаться в мессенджере с двумя представителями страны-агрессора. Один из них – военнослужащий ВС РФ, другой – боевик террористической организации ДНР, рассказали в ОГП.

Предательница передавала российским кураторам информацию о местах дислокации ВСУ, расположении украинской военной техники и пунктах выдачи гуманитарной помощи в Харькове.

Также женщина посылала им видеозаписи разрушений, вызванных обстрелами, для последующей корректировки огня.

Суд признал женщину виновной в государственной измене. Ее приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ей на праве собственности имущества.

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Вадим Ребрина

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