СБУ взяла военного: утверждает, что сливал врагу позиции ВСУ и хотел к оккупантам – видео

Контрразведка Службы безопасности Украины утверждает, что в Николаевской области разоблачили украинского военного, который помогал России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Отмечается, что якобы российским агентом оказался контрактник одной из воинских частей.

Контрразведка утверждает, что в феврале 2023 года он по собственному желанию предложил спецслужбам РФ свою помощь в войне против Украины, а также выразил желание вступить в ряды оккупантов.

Чтобы установить контакт с оккупантами, он обратился к сестре, которая после временного захвата одного из поселков в Херсонской области (где проживала в начале полномасштабного вторжения) познакомилась с захватчиком.

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Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 83-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВС РФ Владимир Снеговский.

Правоохранители отмечают, что во время освобождения района женщина решила убегать вместе с оккупантами и поселилась в России, где продолжала общаться со Снеговским.

По данным следствия, потенциальный вражеский агент выполнял указания своего куратора по сбору данных о дислокации подразделений ВСУ в Николаевской и Винницкой областях. Эти данные враг использовал для осуществления ракетных ударов, добавили в СБУ.

Служба разоблачила мужчину во время выполнения одной из задач для захватчиков.

12 января 2023 года в Черкасской области взяли мужчину, который сливал россиянам данные о ПВО и учебных центрах войск.

8 февраля СБУ писала, что взяла наводчика российских ракетных ударов по Харькову.

16 февраля на Волыни к 14 годам лишения свободы приговорили мужчину, который еще до полномасштабной войны сливал российскому Генштабу информацию о военных объектах в Украине, в частности о военном аэродроме в Луцке.

Мілана Головань

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