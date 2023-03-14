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СБУ взяла военного: утверждает, что сливал врагу позиции ВСУ и хотел к оккупантам – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 11:00
СБУ взяла военного: утверждает, что сливал врагу позиции ВСУ и хотел к оккупантам – видео - Фото
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности Украины утверждает, что в Николаевской области разоблачили украинского военного, который помогал России. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что якобы российским агентом оказался контрактник одной из воинских частей.

Контрразведка утверждает, что в феврале 2023 года он по собственному желанию предложил спецслужбам РФ свою помощь в войне против Украины, а также выразил желание вступить в ряды оккупантов.

Чтобы установить контакт с оккупантами, он обратился к сестре, которая после временного захвата одного из поселков в Херсонской области (где проживала в начале полномасштабного вторжения) познакомилась с захватчиком.

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Им оказался заместитель командира по военно-политической работе 83-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВС РФ Владимир Снеговский.

Правоохранители отмечают, что во время освобождения района женщина решила убегать вместе с оккупантами и поселилась в России, где продолжала общаться со Снеговским.

По данным следствия, потенциальный вражеский агент выполнял указания своего куратора по сбору данных о дислокации подразделений ВСУ в Николаевской и Винницкой областях. Эти данные враг использовал для осуществления ракетных ударов, добавили в СБУ.

Служба разоблачила мужчину во время выполнения одной из задач для захватчиков.

Мілана Головань
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