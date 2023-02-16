Аэродром в Луцке. Местный предатель из военных сядет на 14 лет за слив данных россиянам
На Волыни к 14 годам лишения свободы приговорили мужчину, который еще до полномасштабной войны сливал российскому Генштабу информацию о военных объектах в Украине, в частности о военном аэродроме в Луцке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.
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Предатель – бывший военнослужащий. Суд доказал его причастность к сотрудничеству с российскими спецслужбами и установил, что с 2019 по 2020 годы тот передавал им информацию о военных объектах на Волыни.
Особенно интересовались русские военным аэродромом в Луцке.
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"Врага интересовали данные о местах размещения сооружений и техники, вооружении, обеспеченности навигационными средствами, сведения о проходящих военную службу военнослужащих, функционировании пропускного режима, наличии недостатков в системе охраны и обороны", – говорится в сообщении.
Кроме того, в обязанности коллаборанта входило создание агентуры из пророссийски настроенных граждан.
Мужчину задержали при попытке пересечения им государственной границы Украины для встречи с куратором.
- 25 августа 2022 года 12 лет тюрьмы получил предатель, работавший в секретариате Кабмина и передающий кураторам из ФСБ России тайную информацию.
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