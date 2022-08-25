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15 лет вредил Украине. Крот ФСБ в секретариате Кабмина получил 12 лет тюрьмы

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2022, 12:29
15 лет вредил Украине. Крот ФСБ в секретариате Кабмина получил 12 лет тюрьмы - Фото
Здание Кабмина (Фото: depositphotos.com)

12 лет тюрьмы получил предатель, работавший в секретариате Кабинета министров и передававший кураторам из ФСБ России тайную информацию. Он осужден по статье о государственной измене (ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 111 УК), пишут в Офисе генпрокурора.

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Досудебное расследование вела Служба безопасности Украины.

В суде было доказано, что мужчина был завербован еще в 2007 году – и до февраля 2022 года он "помогал иностранной разведке в осуществлении подрывной деятельности против Украины".

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Благодаря занимаемой должности (заведующий отделом) в управлении обеспечения контроля секретариата Кабмина злоумышленник имел доступ к информации, стекающейся из центральных органов государственной власти. За деньги он "сливав" эту информацию, в том числе тайную, в Москву.

Предатель приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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Евгений Пилипенко
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