Данилов о "сдавших" юг и зачистке госорганов от предателей: Надо крыс находить и травить

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил об "обязательном" розыске и наказании для тех пособников России на госслужбе в Украине, кто "сдал" захватчикам Херсонскую область и юг в целом, а также возможные проверки для чиновников на предмет работы на РФ. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его мнению, при существующих современных средствах разведки "скрыть любую правду невозможно".

"Правду скрыть не может никто. <...> И все люди, которые принимали участие в этом позорном явлении (помощь российским войскам при атаке из Крыма. — Прим. ред.), которые действовали, – они обязательно нам будут известны. Вопрос только времени", – сказал Данилов.

Читайте также: 10 друзей Путина. Кто и почему становится коллаборантами

Он сказал, что если бы была возможность проверить всех украинцев на причастность к сотрудничеству с РФ, "я бы это обязательно делал".

"Неважно, где те кроты на сегодняшний день сидят. Нам надо этих крыс находить, нам их нужно травить, травить и травить. Нам нужно, чтобы ни одного не осталось на нашей территории. Это вопрос нашей национальной безопасности", – добавил он.

Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС – "это наша территория, пусть армия РФ идет вон".

11 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что саботированный "подрыв моста" по направлению на Херсон практически не повлиял бы на продвижение российских оккупантов в начале вторжения.

Читайте также: Резников о замысле Генштаба под Херсоном: Пускай россияне думают, что они отреагировали

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.