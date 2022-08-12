Данилов о "сдавших" юг и зачистке госорганов от предателей: Надо крыс находить и травить
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил об "обязательном" розыске и наказании для тех пособников России на госслужбе в Украине, кто "сдал" захватчикам Херсонскую область и юг в целом, а также возможные проверки для чиновников на предмет работы на РФ. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.
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По его мнению, при существующих современных средствах разведки "скрыть любую правду невозможно".
"Правду скрыть не может никто. <...> И все люди, которые принимали участие в этом позорном явлении (помощь российским войскам при атаке из Крыма. — Прим. ред.), которые действовали, – они обязательно нам будут известны. Вопрос только времени", – сказал Данилов.
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Он сказал, что если бы была возможность проверить всех украинцев на причастность к сотрудничеству с РФ, "я бы это обязательно делал".
"Неважно, где те кроты на сегодняшний день сидят. Нам надо этих крыс находить, нам их нужно травить, травить и травить. Нам нужно, чтобы ни одного не осталось на нашей территории. Это вопрос нашей национальной безопасности", – добавил он.
- Данилов скептичен насчет миротворцев на ЗАЭС – "это наша территория, пусть армия РФ идет вон".
- 11 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что саботированный "подрыв моста" по направлению на Херсон практически не повлиял бы на продвижение российских оккупантов в начале вторжения.
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