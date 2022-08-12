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Данилов о "сдавших" юг и зачистке госорганов от предателей: Надо крыс находить и травить

Цей матеріал також доступний українською
12.08.2022, 07:30
Данилов о
Алексей Данилов (Скриншот видео BBC News Україна/Youtube)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил об "обязательном" розыске и наказании для тех пособников России на госслужбе в Украине, кто "сдал" захватчикам Херсонскую область и юг в целом, а также возможные проверки для чиновников на предмет работы на РФ. Об этом он сказал в эфире Радио НВ.

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По его мнению, при существующих современных средствах разведки "скрыть любую правду невозможно".

"Правду скрыть не может никто. <...> И все люди, которые принимали участие в этом позорном явлении (помощь российским войскам при атаке из Крыма. — Прим. ред.), которые действовали, – они обязательно нам будут известны. Вопрос только времени", – сказал Данилов.

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Он сказал, что если бы была возможность проверить всех украинцев на причастность к сотрудничеству с РФ, "я бы это обязательно делал".

"Неважно, где те кроты на сегодняшний день сидят. Нам надо этих крыс находить, нам их нужно травить, травить и травить. Нам нужно, чтобы ни одного не осталось на нашей территории. Это вопрос нашей национальной безопасности", – добавил он.

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Евгений Пилипенко
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