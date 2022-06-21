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СБУ разоблачила агентов РФ в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины видео

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2022, 11:00
Иллюстративное фото (Фото - пресс-служба СБУ)
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СБУ заявила, что разоблачила агентов, которые действовали в интересах России в Кабмине и Торгово-промышленной палате Украины.

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Агенты были обезврежены контрразведкой СБУ в ходе многоэтапной спецоперации, в результате которой был задержан заведующий отделом Секретариата Кабмина и руководитель одной из дирекций Торгово-промышленной палаты.

По данным следствия, чиновники передавали стране-агрессору информацию "от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей". В зависимости от секретности и значимости переданных врагу данных, россияне платили агентам за информацию от $2 тыс до $15 тыс.

СБУ утверждает, что чиновник Кабинета министров был завербован в 2012 году во время поездки в Россию. Передачу данных спецслужбам России он проводил через "связного", одного из сотрудников Торгово-промышленной палаты, который пользовался зашифрованными каналами связи для отправки данных российским кураторам.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в государственной измене. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Сергей Бережной
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контрразведка СБУ госизмена агенты рф
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